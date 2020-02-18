الاتصالات السعودية في أزمة.. سطت على شعار شركة CTS

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – الرياض

قالت شركة سي تي إس CTS المدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية: إنها تقدمت بدعوى في المملكة لحماية علامتها الشهيرة واسمها من الاعتداء عليه من شركة الاتصالات السعودية.

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وأعلنت شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 19 ديسمبر الماضي إطلاقها لشعارها الجديد يظهر stc بشكل منمق في نسخ مباشر وتقليد صريح لعلامة سي تي إس، حيث قامت سي تي إس بإشعار شركة الاتصالات السعودية بأن تعديها على علامتها وتقليدها لها قد تسبب في أضرار جسيمة لاسم وعلامة سي تي إس العريقين؛ مما يجعل إصلاح ذلك صعبًا للغاية.

وبحسب ما ذكرت سي تي إس، تسببت الفعلة في التشويش على المستهلك، كما لوحظ في المقالات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي اللاحقة لإطلاق شركة الاتصالات السعودية شعارها الجديد، وبالرغم من أن سي تي إس حاولت مناقشة الأمر مع شركة الاتصالات السعودية إلا أنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وبناءً عليه فإنه لم يكن لدى سي تي إس خيار إلا التقدم بدعوى للجهات القضائية المختصة في المملكة لحماية اسمها وعلامتها التجارية الشهيرة.

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