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صرح مبهج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (واس) حرم أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد بن سعود أشادت بدور جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في رعاية هذه الفئة الغالية من الأبناء. وقالت خلال زيارتها لمركز الجمعية بالرياض «شاهدت في هذا الصرح الشامخ ما يبهج القلب».



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