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سي تي اس تتخذ اجراءاً قانونيا ضد شركة الاتصالات السعودية لاعتدائها على العلامة التجارية لشركة سي تي اس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة أعلنت شركة سي تي اس (مدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية) اليوم أنها تقدمت بدعوى في المملكة العربية السعودية لحماية علامتها الشهيرة واسمها من الاعتداء عليه من شركة الاتصالات السعودية. حيث أعلنت شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 19 ديسمبر ٢٠١٩م إطلاقها لشعارها الجديد يظهر stc بشكل منمق في نسخ مباشر وتقليد صريح لعلامة سي تي اس، حيث قامت سي تي أس بإشعار شركة الاتصالات السعودية بأن تعديها على علامتها وتقليدها لها قد تسبب في أضرار جسيمة لاسم وعلامة سي تي اس العريقين مما يجعل إصلاح ذلك صعبا للغاية. كما تسبب في التشويش على المستهلك كما لوحظ في المقالات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي اللاحقة لإطلاق شركة الاتصالات السعودية شعارها الجديد. وبالرغم من أن سي تي اس حاولت مناقشة الأمر مع شركة الاتصالات السعودية إلا أنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وبناءً عليه فإنه لم يكن لدى سي تي اس خيار إلا التقدم بدعوى للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية لحماية اسمها وعلامتها التجارية الشهيرة، علما بأن سي تي اس دائما تؤمن بترك باب النقاش المثمر مفتوحا.



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