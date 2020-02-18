وظائف شاغرة بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت النيابة العامة أمس عن توفر وظائف شاغرة «للرجال» على كادر الأعضاء بمرتبة «ملازم تحقيق».
وأوضحت النيابة أنه على من لديه الرغبة وتتوفر فيه الشروط التقديم على الموقع الالكتروني للنيابة العامة خلال الفترة من 24 جمادى الآخرة حتى 28 من الشهر نفسه.
وستطبق النيابة العامة معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، كما يجب على المتقدم التسجيل باستمارة التقديم على النيابة العامة الالكتروني والمركز الوطني للقياس والتقويم، علما بأن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يفتح الاثنين 29 جمادى الآخرة والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرط أساسي للدخول إلى الاختبار.
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
- حسن سيرة وسلوك ومتمتعا بالأهلية اللازمة
- حاصلا على شهادة بتقدير عام لا يقل عن جيد من إحدى كليات الشريعة بالمملكة
- أو حاصلا على شهادة بتقدير عام لا يقل عن جيد في تخصص الأنظمة
- يشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض
- أن يكون لائقا صحيا للخدمة، وألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف والأمانة
- ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره
- أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تعقد لأجل التعيين
- ألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء أو موظفا حكوميا
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