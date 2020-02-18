مقابلات مرشحي وظائف جامعة الطائف 7 رجب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الطائف
أعلنت جامعة الطائف أمس الأول أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية للوظائف الأكاديمية، التي سبق فتح التقديم عليها الثلاثاء الموافق 19 جمادى الأولى الماضي، وستبدأ المقابلات الشخصية 7 رجب المقبل، حسب أرقام التقديم والمواعيد المحددة في جداول المقابلات الشخصية المنشورة في موقعها الالكتروني وفي حساباتها على «تويتر».
وستجرى المقابلات للمرشحين على الوظائف الأكاديمية «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد» في مكتب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بمقر الجامعة في الحوية «للرجال»، وفي الطابق الأول من مبنى «15» بمقر الطالبات في الحوية «بوابة الدخول رقم 16».
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