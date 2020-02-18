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الفيصل يكرم خريجي برنامج جامعة الملك عبدالعزيز لإعداد علماء المستقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في قصره بجدة أخيرا، خريجي برنامج جامعة الملك عبدالعزيز لإعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار، والمنعقد بجامعة أكسفورد العريقة بالمملكة المتحدة، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأعضاء هيئة التدريس المنظمين للبرنامج.

واستمع إلى نبذة عن البرنامج وملخص لأهم مخرجات البرنامج، فيما قدمت الطالبة جنى المالكي، ملخصا عن تجربة الخريجين خلال البرنامج، ومشاريعهم المستقبلية بناء على ما تم التعرف عليه خلال البرنامج التدريبي.

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يذكر أن جامعة الملك عبدالعزيز، نظمت برنامجا تدريبيا لإعداد علماء المستقبل في البحث والابتكار بجامعة أكسفورد سنويا من 2017، يهدف إلى إعداد جيل من العلماء متميزين عالميا، والابتكار في الأبحاث الطبية لبناء مجتمع اقتصاد معرفي، فيما تم اختيار عدد من الطلبة والطالبات المتميزين بالجامعة في التخصصات العلمية والصحية للتدريب في جامعة أكسفورد.

واشتمل البرنامج على أنشطة علمية من لقاءات ومحاضرات وحلقات شارك فيها نخبة من كبار العلماء والحائزين على جائزة نوبل بجامعة أكسفورد، كما تضمن زيارة مراكز الأبحاث التابعة للجامعة وزيارات تعريفية لمسرعات الأعمال ومركز نقل التقنية والشركات الناشئة.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أحدث الأبحاث العلمية ودور المراكز البحثية في توفير البيئة البحثية للعلماء، إلى جانب تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة، ومعرفة كيفية تحويل الأبحاث العلمية الأساسية إلى منتجات نوعية تساهم في تنوع مصادر الدخل، ودفع عجلة الاقتصاد المعرفي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي البرنامج ضمن مخرجات الاتفاقية بين جامعتي الملك عبدالعزيز وأكسفورد، لتعزيز أواصر التعاون وتبادل المعرفة، حيث استفاد منها 45 طالبا وطالبة، وأعد البرنامج رئيس معهد الاكتشافات بجامعة أكسفورد البروفيسور سير بيتر راتكليف.