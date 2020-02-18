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تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، وكذلك الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي، والموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

مباحثات

وفي بداية الجلسة، أطلع الملك المجلس على نتائج استقبالاته ومباحثاته مع رئيس جمهورية غينيا كوناكري ألفا كوندي، ورئيس دولة إريتريا إسياس أفورقي، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة .

إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء جملة من الموضوعات، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ56، حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والشأن الإيراني بصفتها الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكا مستهترا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي، وكذلك الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي، إضافة إلى إبراز أجندة المملكة الطموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، وتحقيق رؤيتها وأهدافها .

مستقبل مشرق

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس جدد ما أكدته المملكة خلال اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ58 بالأمم المتحدة في نيويورك، من أنها ستعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، وتبيان ما قدمته من حلول في برامج الإسكان وقطاع التعليم والرعاية الصحية وتطوير حلولها الالكترونية، ودعم برامج الشباب وإسهاماتهم في التنمية.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما تقوم به الجهات المعنية من تحضيرات لاستضافة المملكة قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، في أبريل المقبل، على خلفية الاتفاقية التي وقعتها مع المنتدى لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، مما يعزز توجهات القيادة الحكيمة بالإسهام في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية، وفي إطار الجهود الرامية لتطوير حلول فاعلة لتحديات القطاعات الحيوية في المملكة.

وبين وزير الإعلام أن المجلس أكد دعم المملكة للشعب اليمني الشقيق واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتشديدها خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته المفوضة الأوروبية بالتعاون مع الحكومة السويدية في بروكسل بشأن الوضع الإنساني في اليمن، على أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة وستؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.

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وعد مجلس الوزراء صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات في المملكة بعد صدور نظام الجامعات الجديد، امتدادا لدعم القيادة الرشيدة للتعليم في المملكة بشكل عام وللتعليم الجامعي بشكل خاص، ولتطلعاتها بأن يحقق مجلس شؤون الجامعات نقلة نوعية في مسيرة الجامعات.

قرارات

1 الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه.

2 تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي المملكة وسلطنة عمان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

3 تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البيروفي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومتي المملكة والبيرو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 48 / 12 ) وتاريخ 28 / 4 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة والأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

5 بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 ـ 1 / 41 / د ) وتاريخ 6 / 1 / 1441هـ، ورقم ( 34 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي.

6 بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 17 / 41 / د ) وتاريخ 5 / 6 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مؤسسة حديقة الملك سلمان، وتنظيم مؤسسة المسار الرياضي.

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