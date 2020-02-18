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تثقيف منسوبي المدارس الأهلية بضوابط العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة نظمت إدارة تعليم منطقة مكة ممثلة بمكتب التعليم الأهلي «بنات» أمس ملتقى تكامل لمنسوبي المدارس الأهلية. وتناولت الجلسات، شرحا لنظام العمل والحقوق والواجبات، وحماية الأجور، وبرنامجي أجير والتأمينات الاجتماعية لخدمة المجتمع، إضافة إلى برامج وخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية.واستضاف الملتقى ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.



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