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مصادرة لحوم وأجبان فاسدة في مركز تسويق بالعاصمة المقدسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

صادرت إدارة المسالخ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال جولتها على أحد مراكز التسويق 134 كجم من اللحوم و64 كجم من الأجبان، وذلك خلال الحملة التصحيحية التي تنفذها الأمانة على محال وثلاجات عرض وبيع اللحوم بمكة المكرمة، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وتطبيقها للأنظمة واللوائح البلدية.

وأشار مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوته أنه تم رصد لحوم مجمدة يتم إذابتها وبيعها على أساس أنها لحوم طازجة، إضافة إلى فرم اللحوم وتجهيزها مسبقا وعدم فرمها أمام الزبائن وتخزين اللحوم بطريقة غير صحية، إلى جانب الكشف عن عدد من منتجات الأجبان المتعفنة والتالفة، وهي مخالفات صريحة للاشتراطات الصحية تستلزم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وبين الدكتور قوته أن من العلامات الدالة على فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك هو تغير رائحة ولون وقوام اللحوم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستدلال على تعرض اللحم للفساد من خلال ملاحظة بدء تلون سطح اللحم باللون البني القاتم المائل إلى السواد، إلى جانب ذلك من الممكن ملاحظة فساده من خلال استشعار ملمسه وتغير رائحته.

وأكد مدير إدارة المسالخ حرص الأمانة على متابعة الأسواق الغذائية كافة، ومراقبة اللحوم ومنتجاتها بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض، وذلك من خلال متابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بسلامة اللحوم المعروضة، مؤكدا استمرار الحملات التصحيحية لتشمل جميع المنشآت التي تعرض اللحوم والأجبان ومنتجاتهما بمكة.

مخالفات ثلاجات اللحوم :

لحوم مجمدة يتم إذابتها وبيعها على أنها طازجة

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فرم اللحوم وتجهيزها مسبقا

تخزين اللحوم بطريقة غير صحية

الكمية المصادرة 134 كجم

ثلاجات الأجبان

أجبان متعفنة

أجبان تالفة

الكمية المصادرة 64 كجم