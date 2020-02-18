، بالأسماء.. "تعليم عسير" يكرم 29 طالبة فائزة في مسابقات أندية الحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مجالات الخط العربي والإلقاء المرتجل وكرة الريشة الطائرة

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير الرئيس التنفيذي لأندية الحي سعد الجوني، الاحتفال الذي نظمته إدارة نشاط الطالبات لتكريم تسع وعشرين طالبة فائزة ومرشحة في مسابقات الأندية، مساء الأربعاء الماضي، على مسرح الغرفة التجارية بأبها، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح.

واختتم الاحتفال باستعراض بعض النماذج النوعية من منسوبات أندية الحي.

وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات وممثلة الأندية هيام عسيري، إن المسابقات تضمنت ثلاثة مجالات حيث فاز في ( مجال الخط العربي ) أربع طالبات وهن: نهى عبد الرحمن مزهر، والعنود عزيز مبروك باحشوان، وريمان علي عسيري، ووداد عايض المحاميد.

فيما فاز ست عشرة طالبة في ( مجال كرة الريشة الطائرة ) وهن: أسرار خالد الشهراني، وسناء زايد الأسمري، وعزيزة سفر الشهراني ، ورهف قليّل الشهراني، وميسم سامي عسيري، وجمانة عبد الله الثميري، ولجين أحمد الجرعي، ولمى يحيى هزازي، ولمار عبدالله عسيري، وجوان عبدالله عسيري، وشهد معدي عسيري ،وطيبة محمد القحطاني ،وجوانا عرفات العبسي، وطيف خالد القحطاني، ورغد عبدالله القحطاني، وريما محمد عبيد.



وفازت تسع طالبات في ( مجال الإلقاء المرتجل ) وهن: لبنى فهد السريعي، في أحمد الشهراني ،وصايف سعيد الشهراني، رغد معيض القرني، مها شيراز الزهراني، ضي محمد أحمد، رنا صالح العرفجي، ابتهال محمد العواض، غلا بندر القحطاني.