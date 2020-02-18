، الاتحاد: كاريلي يواجه الإعلام.. والبدري جاهز للهلال ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد المركز الإعلامي في نادي الاتحاد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ الأربعاء بقاعة أحمد مسعود للمؤتمرات في النادي مؤتمراً صحفياً للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، بعد أن تم التعاقد معه مؤخراً لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم.

من جانب آخر، شهدت تدريبات فريق الاتحاد، مشاركة أنيس البدري ومهند الشنقيطي في التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة.

وسيدعم الثنائي صفوف الفريق في مواجهة الهلال الأسبوع المقبل.

هذا واجتمع كاريلي مدرب الفريق مع اللاعبين في أول لقاء وشرح خلال الاجتماع برنامجه التدريبي.