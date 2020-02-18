- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يعقد المركز الإعلامي في نادي الاتحاد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ الأربعاء بقاعة أحمد مسعود للمؤتمرات في النادي مؤتمراً صحفياً للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، بعد أن تم التعاقد معه مؤخراً لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم.
من جانب آخر، شهدت تدريبات فريق الاتحاد، مشاركة أنيس البدري ومهند الشنقيطي في التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة.
وسيدعم الثنائي صفوف الفريق في مواجهة الهلال الأسبوع المقبل.
هذا واجتمع كاريلي مدرب الفريق مع اللاعبين في أول لقاء وشرح خلال الاجتماع برنامجه التدريبي.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 09:45 PM
يعقد المركز الإعلامي في نادي الاتحاد عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ الأربعاء بقاعة أحمد مسعود للمؤتمرات في النادي مؤتمراً صحفياً للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، بعد أن تم التعاقد معه مؤخراً لقيادة الدفة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم.
من جانب آخر، شهدت تدريبات فريق الاتحاد، مشاركة أنيس البدري ومهند الشنقيطي في التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة.
وسيدعم الثنائي صفوف الفريق في مواجهة الهلال الأسبوع المقبل.
هذا واجتمع كاريلي مدرب الفريق مع اللاعبين في أول لقاء وشرح خلال الاجتماع برنامجه التدريبي.
، الاتحاد: كاريلي يواجه الإعلام.. والبدري جاهز للهلال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد: كاريلي يواجه الإعلام.. والبدري جاهز للهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.