السعودية | الجبير يستقبل وزيرة خارجية النرويج

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون .

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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