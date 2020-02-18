شكرا لقرائتكم خبر عن «عريقات» يدعو دولاً وشركات بالانسحاب من المستوطنات والان نبدء بالتفاصيل
وطالب عريقات في تصريحات له اليوم، هذه الدول والشركات بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، ووجوب الالتزام بها، مشددًا على أن العالم رفض "صفقة القرن" لشرعنة الاستيطان والضم، وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.
وأكد أن الشركات التى لن تنسحب من العمل في المستوطنات ستكون عرضة للمساءلة القانونية في المحاكم الدولية والوطنية.
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