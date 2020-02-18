شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شابة داخل مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

توفيت شابة اليوم الثلاثاء أثناء تقديمها امتحان الحصول على رخصة قيادة السيارة في مدرسة تعليم القيادة بالدمام نتيجة أزمة قلبية مفاجئة. وذكر مصدر مقرب من الفتاة انها خريجة من كلية لنكولن بالقطيف داهمتها أزمة قلبية أثناء تقديم امتحان قيادة السيارة ولم تفلح محاولة انقاذها. ونقلت الراحلة بواسطة فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى مجاور حيث أعلنت وفاتها رسميا. وأضاف ان الفقيدة كانت تعاني من مشاكل في القلب منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنها كانت تتردد على مستشفى البابطين بالدمام لتلقي العلاج.

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