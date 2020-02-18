شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يوجه باستكمال منظومة التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ ا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتكثيف وتعزيز التعاملات الالكترونية واستكمال منظومة التحول الرقمي. وأكد الرئيس العام على العمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على جميع الإدارات العاملة بأن المسؤولية مشتركة , وتكثيف العمل على مبادرة "رئاسة بلا ورق". وشدد م على سرعة التحول وربط أنظمة الرئاسة العامة بالأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية الأخرى لتسهل أعمال الرئاسة وتساعد على جودة الأداء وتطوير المنظومة الإدارية داخل الرئاسة العامة.

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