- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم هل يشترط لون معين للحجاب عند التصوير للهوية الوطنية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يشترط لون معين للحجاب عند التصوير للهوية الوطنية؟
متابعات الخليج 365 – الرياض
ردت الأحوال المدنية على استفسار بشأن الملابس المحددة للتصوير أثناء تجديد الهوية الوطنية، وهل يشترط لون معين للحجاب؟
وقالت الأحوال عبر تويتر: إنه لا يشترط لون معين، ويلزم أن تكون بالملابس المدنية للمملكة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية، وأن تكون خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق.
في سياق آخر، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن 4 ضوابط لتسجيل الأسماء في المملكة.
وأوضحت الأحوال المدنية، أن الضوابط تشمل أن يكون الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا منه مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها.
ولا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، ومحمد خالد ونحوها.
ويُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل عبدالرسول وعبداللات ونحوهما.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر هل يشترط لون معين للحجاب عند التصوير للهوية الوطنية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.