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مركز إسعافي جديد في جامعة حفر الباطن

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2020-02-18

مركز إسعافي جديد في جامعة حفر الباطن

متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن

قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي: إنه تم توقيع اتفاقية بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجامعة حفر الباطن لتخصيص مقر مركز إسعافي بمجمع الكليات العلمية.

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وتابع الغامدي، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أنه في حال صدر التوجيه وبعد اكتمال المتطلبات سوف يُعلن عن افتتاحه.

ويأتي ذلك بعد توقع اتفاقية تعاون بين هيئة الهلال الأحمر وجامعة حفر الباطن تهدف إلى النهوض بالخدمات الطبية الطارئة وتطوير أساليب تعلمها وتبادل الخبرات في مجالات الخدمات الطبية الطارئة بين الجهتين.

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