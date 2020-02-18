- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم طيران ناس ينضم إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طيران ناس ينضم إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي
متابعات الخليج 365 – الرياض
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن انضمامه رسميًّا إلى عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ليكلّل مسيرة مميزة من التطوير المستمر للخدمات والعمليات الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران ناس الكابتن، منصور الحربي، عن سعادته وافتخاره بحصول الشركة على عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي الـ”أياتا”.
ولفت إلى أن “عضوية الأياتا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركات النقل الجوي الأعضاء في الاتحاد، من خلال اتفاقيات الرمز المشترك والربط الداخلي ما يساهم في توفير تجربة سفر سلسة للمسافرين من المملكة العربية السعودية وإليها، الأمر الذي يساعد في إغناء تجربة المسافرين على متن طيران ناس ويعزز من الخدمات المقدّمة لهم”.
وأضاف أن “عضوية الأياتا ستمنح طيران ناس آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات مع نظرائه حول العالم، بما يساهم في تطوير وتعزيز موقع طيران ناس في صناعة النقل الجوّي، ويسهّل له النفاذ إلى المعرفة وأفضل الممارسات العالمية”.
وأكد أن العضوية ستسهم في إتاحة الفرصة لطيران ناس للمشاركة في مجموعات العمل المتخصصة لمراجعة وتطوير قوانين وسياسات النقل الجوي.
يذكر أن انضمام طيران ناس إلى عضوية الـ”أياتا” أتى بعد حصوله على شهادة برنامج الـ”أيوسا” (IOSA)، وهو نظام تقييم معترف به دوليًّا، ويهدف إلى تقييم أنظمة الإدارة والرقابة التشغيلية لشركات الطيران، حيث تعد شهادة الـ”أيوسا” لتدقيق السلامة التشغيلية، معيارًا أساسيًّا للسلامة في الإدارة التشغيلية لكل شركات الطيران حول العالم، وشرطًا أساسيًّا للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طيران ناس ينضم إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.