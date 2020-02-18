طيران ناس ينضم إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن انضمامه رسميًّا إلى عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ليكلّل مسيرة مميزة من التطوير المستمر للخدمات والعمليات الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران ناس الكابتن، منصور الحربي، عن سعادته وافتخاره بحصول الشركة على عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي الـ”أياتا”.

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ولفت إلى أن “عضوية الأياتا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع شركات النقل الجوي الأعضاء في الاتحاد، من خلال اتفاقيات الرمز المشترك والربط الداخلي ما يساهم في توفير تجربة سفر سلسة للمسافرين من المملكة العربية السعودية وإليها، الأمر الذي يساعد في إغناء تجربة المسافرين على متن طيران ناس ويعزز من الخدمات المقدّمة لهم”.

وأضاف أن “عضوية الأياتا ستمنح طيران ناس آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات مع نظرائه حول العالم، بما يساهم في تطوير وتعزيز موقع طيران ناس في صناعة النقل الجوّي، ويسهّل له النفاذ إلى المعرفة وأفضل الممارسات العالمية”.

وأكد أن العضوية ستسهم في إتاحة الفرصة لطيران ناس للمشاركة في مجموعات العمل المتخصصة لمراجعة وتطوير قوانين وسياسات النقل الجوي.

يذكر أن انضمام طيران ناس إلى عضوية الـ”أياتا” أتى بعد حصوله على شهادة برنامج الـ”أيوسا” (IOSA)، وهو نظام تقييم معترف به دوليًّا، ويهدف إلى تقييم أنظمة الإدارة والرقابة التشغيلية لشركات الطيران، حيث تعد شهادة الـ”أيوسا” لتدقيق السلامة التشغيلية، معيارًا أساسيًّا للسلامة في الإدارة التشغيلية لكل شركات الطيران حول العالم، وشرطًا أساسيًّا للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

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