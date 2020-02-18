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1700 عبوة مخالفة من محلات عطارة بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف

أتلفت الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بأمانة الطائف 1700 عبوة و16 كيلو و22 لترا من مواد مخالفة تم ضبطها خلال جولة ميدانية على محلات العطارة وملحقاتها، حيث يتم عرض هذه المنتجات وبيعها بادعاءات طبية مضللة دون وجود ما يثبت صحتها، إضافة إلى رصد مواد يمنع بيعها وتداولها في محلات العطارة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة، رصدت مخالفات أخرى تتعلق ببيع مواد مجهولة المصدر ولا تحتوي على تاريخ انتهاء، إضافة إلى عدم وجود بطاقة توضح المنتج، مبينة أنه تم ضبط مخالفات نظامية كانتهاء الشهادات الصحية والتراخيص وسوء الحفظ والتخزين وعرض المنتجات بشكل يعرضها للتلف والفساد، وتدني مستوى النظافة والبيئة العامة، مؤكدة أن الفرق الرقابية أتلفت الكامل للمصادرات واتخاذ الاجراءات النظامية بحق المخالفين.