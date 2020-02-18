الإطاحة بمواطن حطم شاشات أجهزة صرف آلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جيزان
قبضت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على متهم (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات أجهزة صرف آلي لعدد من البنوك في محافظة الدرب.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف الحكمي أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.
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