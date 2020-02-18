إتلاف 1200 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة بأبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها
أتلفت فرق الرقابة المسائية التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية بمدينة أبها، خلال الأسبوع الحالي 1200 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة، وذلك بعد حملات تفتيشية ورقابية عدة على الأسواق.
وأبان رئيس البلدية عبدالله الأسمري بأن المراقبين الميدانيين رصدوا المخالفات الصحية في بعض المطاعم ومحلات تجهيز الأطعمة ومحلات بيع المنتجات الغذائية، مبينا بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات حيث تم إغلاق محلات وإنذار محلات أخرى.
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