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إزالة تعديات على مساحة 10 آلاف م2 بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أزالت بلدية طيبة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة تعديات على مواقع مختلفة لأراض حكومية، والتي لا يحمل أصحابها صكوكا شرعية بمنطقة «أم الحمام» بمساحة قدرت بـ 10آلاف متر مربع، تمثلت في إنشاء أسوار وغرف سكنية غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء، وذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها المستمرة لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة عشرة من الأسوار والغرف الشعبية غير النظامية والمقامة بطرق عشوائية، مؤكدا حرص البلدية على التعامل الفوري والسريع مع أي شكل من أشكال التعدي على ممتلكات الدولة.