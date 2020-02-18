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القبض على عصابة تورطت بسرقة منازل في القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

أطاحت شرطة منطقة القصيم بتشكيل عصابي مكون من سبعة متهمين بينهم مواطنان، وآخرون من جنسيات سورية وسودانية وتشادية وباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت - بفضل الله تعالى - عن الإطاحة بالتشكيل العصابي، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.