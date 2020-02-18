شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة
أطاحت شرطة منطقة القصيم بتشكيل عصابي مكون من سبعة متهمين بينهم مواطنان، وآخرون من جنسيات سورية وسودانية وتشادية وباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم بدر السحيباني أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت - بفضل الله تعالى - عن الإطاحة بالتشكيل العصابي، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عصابة تورطت بسرقة منازل في القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.