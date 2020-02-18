عواصف تدفع سفينة مهجورة إلى سواحل أيرلندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دبلن
ذكر خفر السواحل الأيرلندي أن المياه جرفت سفينة شحن مهجورة كانت تتقاذفها الأمواج المتلاطمة لأكثر من عام، إلى أيرلندا في أعقاب عواصف شديدة.
ويبدو أن العاصفة دينيس، التي ضربت السواحل الأيرلندية مطلع الأسبوع الجاري، قذفت بالسفينة على الشاطئ بالقرب من كورك جنوب البلاد.
وقالت صحيفة «ذا إيريش إكزامينر» إن السفينة «إم في آلتا» تم رصدها عالقة في صخور ساحلية.
وكانت السفينة تبحر رافعة العلم التنزاني، وشوهدت آخر مرة في منتصف المحيط الأطلسي من جانب سفينة تابعة للبحرية البريطانية في سبتمبر.
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