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عواصف تدفع سفينة مهجورة إلى سواحل أيرلندا

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عواصف تدفع سفينة مهجورة إلى سواحل أيرلندا
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دبلن

ذكر خفر السواحل الأيرلندي أن المياه جرفت سفينة شحن مهجورة كانت تتقاذفها الأمواج المتلاطمة لأكثر من عام، إلى أيرلندا في أعقاب عواصف شديدة.

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ويبدو أن العاصفة دينيس، التي ضربت السواحل الأيرلندية مطلع الأسبوع الجاري، قذفت بالسفينة على الشاطئ بالقرب من كورك جنوب البلاد.

وقالت صحيفة «ذا إيريش إكزامينر» إن السفينة «إم في آلتا» تم رصدها عالقة في صخور ساحلية.

وكانت السفينة تبحر رافعة العلم التنزاني، وشوهدت آخر مرة في منتصف المحيط الأطلسي من جانب سفينة تابعة للبحرية البريطانية في سبتمبر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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