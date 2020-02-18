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2020.02.20 يجذب الألمان لعقد قرانهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يعد فبراير شهرا مفضلا لإقامة حفلات الزفاف في ألمانيا، ولكن الأمر اختلف هذا العام، بحسب ما أظهره استطلاع جديد لوكالة الأنباء الألمانية.

ويرجع ذلك إلى أن شهر فبراير الجاري يقدم تواريخ عدة لا تنسى لليوم الأجمل في الحياة، إذ يشمل تواريخ تضم أعدادا متكررة، وهي: 2020.02.20، وكذلك 2020.02.22، فضلا عن اليوم الذي لا يتكرر سوى كل أربعة أعوام فقط، في السنة الكبيسة، وهو 29 فبراير.

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وبشكل مفاجئ هذا العام يتعين على موظفي مكاتب الأحوال المدنية (المسؤولة عن تسجيل الزواج) القيام بكثير من العمل يوم 20 من الشهر الجاري بصفة خاصة، رغم أنه يوافق يوم خميس، أي إنه ليس عطلة نهاية أسبوع في ألمانيا.

وقال يوهانس ماير، المسؤول بالإدارة المحلية في مدينة ميونخ بجنوب ألمانيا، إن عدد حالات عقد القران التي سيشهدها الخميس تزايد بمقدار الثلث تقريبا عن المعتاد في أيام الخميس من كل أسبوع.

وذكرت مصادر في مدينة درسدن شرق ألمانيا أن عدد المواعيد المحددة للزواج غدا يزيد بمعدل ثلاثة أضعاف عن المعتاد في أيام الخميس.