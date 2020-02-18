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ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

كشفت دراسة استقصائية أمس، أن نحو ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها البلاد إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

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وأتت حرائق الغابات في أنحاء البلاد على نحو 12 مليون هكتار من الأراضي منذ سبتمبر.

وأظهرت الدراسة أن 14% ممن تم استطلاع آرائهم تأثروا بشكل مباشر بالحرائق، ما يعني أن ممتلكاتهم فقدت أو تضررت أو هددتها النيران أو تم نصحهم بإخلاء أماكنهم.

وأشار نحو 64% إلى تأثرهم بشكل غير مباشر، إما عن طريق الدخان أو اضطرارهم إلى إلغاء خطط السفر أو شعورهم بالقلق بسبب النيران، وتمثل هذه النسبة ما يقدر بأكثر من 18 مليون شخص.