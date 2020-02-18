اخبار السعوديه

ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر

ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات
ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

كشفت دراسة استقصائية أمس، أن نحو ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها البلاد إما بشكل مباشر أو غير مباشر.

Advertisements

وأتت حرائق الغابات في أنحاء البلاد على نحو 12 مليون هكتار من الأراضي منذ سبتمبر.

وأظهرت الدراسة أن 14% ممن تم استطلاع آرائهم تأثروا بشكل مباشر بالحرائق، ما يعني أن ممتلكاتهم فقدت أو تضررت أو هددتها النيران أو تم نصحهم بإخلاء أماكنهم.

وأشار نحو 64% إلى تأثرهم بشكل غير مباشر، إما عن طريق الدخان أو اضطرارهم إلى إلغاء خطط السفر أو شعورهم بالقلق بسبب النيران، وتمثل هذه النسبة ما يقدر بأكثر من 18 مليون شخص.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا