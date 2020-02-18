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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا
كشفت دراسة استقصائية أمس، أن نحو ثلاثة أرباع الأستراليين تضرروا من حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها البلاد إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأتت حرائق الغابات في أنحاء البلاد على نحو 12 مليون هكتار من الأراضي منذ سبتمبر.
وأظهرت الدراسة أن 14% ممن تم استطلاع آرائهم تأثروا بشكل مباشر بالحرائق، ما يعني أن ممتلكاتهم فقدت أو تضررت أو هددتها النيران أو تم نصحهم بإخلاء أماكنهم.
وأشار نحو 64% إلى تأثرهم بشكل غير مباشر، إما عن طريق الدخان أو اضطرارهم إلى إلغاء خطط السفر أو شعورهم بالقلق بسبب النيران، وتمثل هذه النسبة ما يقدر بأكثر من 18 مليون شخص.
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