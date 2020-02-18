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مسؤول يطالب بإيقاف مباريات «الإساءات العنصرية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين

قال مدير الكرة بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم فريدي بوبيتش، إنه يرى أن أفضل طريقة للتعامل مع الأحداث العنصرية في استادات كرة القدم، ربما تكون إيقاف المباراة بشكل كلي عند وقوع إساءة عنصرية.

وقال بوبيتش على هامش حفل توزيع جوائز «لوريوس» الرياضية العالمية، الذي أقيم أمس الأول في برلين «إذا لزم الأمر، فإنه يمكن إيقاف اللعب أو إلغاء المباراة بشكل كامل في حالة وقوع أي أحداث (عنصرية)، فهذا سيكون تصرفا صحيحا، يجب في الوقت نفسه التفكير بعناية قبل اتخاذ قرارات إيقاف المباريات».

وأضاف مهاجم المنتخب الألماني السابق «إذا تصرف شخص أو اثنان تصرفا أحمق، فلماذا يفترض أن يدفع ثمن ذلك 60 ألفا آخرون، وإنما يجب إخراج الشخصين فقط».

وتابع «فإذا كانت هناك تصرفات فردية مسيئة، يجب العثور على مرتكبيها، وإبعادهم عن الاستادات.»

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واستمر مسلسل الأحداث العنصرية في استادات كرة القدم الألمانية، وقد تعرض جوردان توروناريجا مدافع هرتا برلين لإساءات عنصرية خلال مباراة الفريق أمام شالكه ضمن منافسات كاس ألمانيا في الرابع من فبراير الحالي.

كذلك شهدت مباراة بدوري الدرجة الثالثة بألمانيا الجمعة الماضي إلقاء القبض على مشجع بسبب ترديد هتافات عنصرية، وذلك بعد أن قدم مجموعة من المشجعين مساعدتهم للتعرف على هويته.

وفي مباراة بالدوري البرتغالي، غادر المالي الدولي موسى ماريجا لاعب بورتو، أرضية الملعب خلال المباراة أمام فيتوريا جيمارايش إثر تعرضه لهتافات عنصرية.

وقال بوبيتش إن العنصرية هي مشكلة في الاستادات، وليست في الفرق.

وأضاف بوبيتش «إننا بالفعل نقدم الكثير في كرة القدم. والفرق تتعامل مع بعضها البعض بشكل رائع، ولا تشهد الفرق إساءات عنصرية فيما بينها. فلا أهمية للون البشرة أو اختلاف الانتماءات والمعتقدات».