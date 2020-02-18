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طوكيو يخطف نقاط جلوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو

حقق إف.سي طوكيو انتصاره الأول في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وتغلب على ضيفه بيرث جلوري الأسترالي 1 -0 أمس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

ورفع إف.سي طوكيو رصيده بذلك إلى 4 نقاط ليحتل صدارة المجموعة، بينما ظل بيرث جلوري في المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط.

وحسم إف.سي طوكيو المباراة بهدف وحيد قبل ثماني دقائق من نهايتها، سجله لياندرو أوليفيرا مورا.