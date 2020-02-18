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الهيئة الملكية بينبع تدشن أول ناد للناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - ينبع دشنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية أول ناد رياضي متخصص في التربية البدنية الصحية للناشئين أقل من 17 سنة، بهدف مواجهة السمنة لدى الأطفال وظاهرة زيادة الوزن في المراحل الأولى من حياتهم، ويتبنى النادي الذي يضم فريق عمل متكاملا من المدربين، تنظيم برامج رياضية وبرامج لعلاج السمنة والنحافة وتعزيز الصحة للأطفال، وتنظيم أنشطة ترفيهية متنوعة، بالإضافة إلى تقديم معلومات صحية وقيم اجتماعية.



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