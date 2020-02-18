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القصيبي أول فئة المحترفين بدولية جاكوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

حقق السائق السعودي فهد القصيبي إنجازا مميزا بسباقات «جاكوار آي ـ بايس إي تروفي» المخصصة للسيارات الكهربائية، عقب فوزه بلقب فئة «برو ـ آيه أم» وحلوله رابعا في الترتيب العام ضمن الجولة الثالثة التي أقيمت على حلبة «أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز» في المكسيك كسباق مساند لبطولة العالم لسباقات الفورمولا إي.

ونجح القصيبي في الانطلاق من المركز الأول ضمن فئة الـ «برو ـ آيه أم» ليحافظ على ترتيبه، كما وصل في المركز الرابع في الترتيب العام، مضيفا توقيت أسرع لفة ضمن فئته، الأمر الذي سمح به بحصد نقطة إضافية تمنح لصاحب هذا الإنجاز، إلى جانب نقاط المركز الأول، ليتقدم للمركز الثاني في ترتيب البطولة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن المتصدر الصيني زانغ ياكي (42 مقابل 36).