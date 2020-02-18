228 موقوفا تركيا بداعي مساندة جولن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - إسطنبول
أفادت مصادر أمنية تركية أمس بأن الادعاء أصدر أوامر توقيف بحق 228 شخصا بداعي دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.
ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية فقد أصدر الادعاء في ولاية إزمير، على ساحل بحر إيجه، أوامر لتوقيف 101 عسكري، برتبة رقيب، في الخدمة، إلى جانب 56 جنديا سابقا كانوا تقاعدوا أو استقالوا أو تم فصلهم.
وقالت المصادر إن قوات مكافحة الإرهاب بدأت عمليات متزامنة في 43 ولاية.
وفي عملية منفصلة، أصدر الادعاء في العاصمة أنقرة أوامر توقيف لـ71 مشتبها بهم، بينهم 33 مسؤولا في الخدمة بوزارة العدل لصلتهم بدعم جولن.
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