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نائب أمير مكة يقف على أعمال مشروع طريق الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان ميدانيا على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

واطلع على عرض متكامل عن المشروع وعناصره، إذ سيتم الانتهاء من طريق الملك عبدالعزيز جزئيا (من شارع المنصور حتى الدائري الأول) خلال العام الحالي، فيما سيتم الانتهاء من كامل البنى التحتية أواخر 2021، وتشمل أنفاق ومحطات المترو ومواقف السيارات العمومية والطرق الرئيسية وممر المشاة.

كما تجول في مرافق العمل المتمثلة في بناء الجسور، وتشييد الأنفاق وإنشاء محطات قطار مترو مكة، ومواقف المركبات، إضافة إلى ممرات وأنفاق المشاة، ومختلف الأعمال التطويرية للمشروع التنموي الرائد الذي يواكب رؤية المملكة 2030، كما استمع لشرح عن سير العمل في البنى التحتية التي يتم تنفيذها حسب الخطة الزمنية.

ويعد مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة أحد المشاريع التنموية الريادية الهادفة لخدمة أهل مكة المكرمة وزوارها من الحجاج والمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف، فيما يتولى تنفيذ المشروع القطاعان العام والخاص، تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

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ويعد المشروع الذي أزيل لصالح تنفيذه أكثر من 3600 عقار، أحد المشاريع الرائدة والفريدة في مكة المكرمة، ويتميز بتركيزه على تنفيذ بنية تنموية متكاملة تعتمد على مفهوم الحركة الشاملة، وسيحدث المشروع الذي تنفذه شركة أم القرى للتنمية والإعمار، تحولا شاملا في مجالات النقل والتنمية، ليسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بالمستوى العمراني والبيئي والاجتماعي في مكة المكرمة وجعلها وجهة عالمية رائدة توفر خيارات سهلة ومتنوعة للتنقل في العاصمة المقدسة.

مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة:

مساحته 1,25مليون متر مربع يمتد على طريق بطول 3,650 مترا عرضه 320 مترا

141 ألف م 2 ، هي مساحة مسجد الملك عبدالله الذي يقع ضمن نطاق المشروع

يضم مشاريع تطويرية تتوزع ما بين بناء الجسور التي تربط طريق الأمير محمد بن سلمان بالمشروع، وتشييد الأنفاق

وإنشاء محطات قطار مترو مكة ومواقف المركبات، بالإضافة إلى ممرات وأنفاق المشاة