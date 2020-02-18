، تمنع قيام دولة فلسطينية.. خطة إسرائيلية لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في الموقع السابق لمطار القدس، في قلب القدس المحتلة ووسط الأحياء الفلسطينية.
وحذرت "السلام الآن" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال حل الدولتين، وأن الحي الاستيطاني المخطط له يعتبر إسفيناً في قلب الاستمرارية الحضرية الفلسطينية بين رام الله والقدس الشرقية، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.
ويقع الموقع السابق لمطار القدس، شمال القدس الشرقية المحتلة وهو محاط بأحياء وقرى مكتظة بالسكان الفلسطينيين، وكان المطار الوحيد في الضفة الغربية المحتلة حين كان الأردن يدير شؤونها قبل الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967.
واستخدم الاحتلال بعد 1967 المطار للطيران الداخلي الخاص به، ولأغراض عسكرية، وتوقف عن استعماله عند اندلاع الانتفاضة الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.
اسرائيل فلسطين
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 08:32 PM
"السلام الآن" حذرت من مساعي "نتنياهو" إجهاض حل الدولتينتمنع قيام دولة فلسطينية.. خطة إسرائيلية لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية
ذكرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في الموقع السابق لمطار القدس، في قلب القدس المحتلة ووسط الأحياء الفلسطينية.
وحذرت "السلام الآن" في بيان أوردته "فرانس 24"، أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال حل الدولتين، وأن الحي الاستيطاني المخطط له يعتبر إسفيناً في قلب الاستمرارية الحضرية الفلسطينية بين رام الله والقدس الشرقية، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.
ويقع الموقع السابق لمطار القدس، شمال القدس الشرقية المحتلة وهو محاط بأحياء وقرى مكتظة بالسكان الفلسطينيين، وكان المطار الوحيد في الضفة الغربية المحتلة حين كان الأردن يدير شؤونها قبل الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967.
واستخدم الاحتلال بعد 1967 المطار للطيران الداخلي الخاص به، ولأغراض عسكرية، وتوقف عن استعماله عند اندلاع الانتفاضة الثانية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000.
، تمنع قيام دولة فلسطينية.. خطة إسرائيلية لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر تمنع قيام دولة فلسطينية.. خطة إسرائيلية لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.