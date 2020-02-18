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محمد بن مسعود - الدمام - أجرى عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال اليوم أشعة على موضع إصابته في الركبة؛ وذلك بعد تعرّضه لإصابة في مواجهة الفريق أمس أمام شباب الأهلي الإماراتي وستتضح نتائجها يوم غد الأربعاء.
وكان اللاعب قد تعرض أمس خلال مباراة الفريقين لإصابة تسببت في عدم إكماله المباراة التي كسبها الأزرق 2-1.
وكتب اللاعب عبر حسابه في أنستقرام: "ألف مبروك جمهورنا الغالي، بإذن الله غداً أشعتي بالرنين المغناطيسي لتحديد نوع الإصابة بالضبط، دعواتكم ومتفائل بحول الله أنها تكون بسيطة".
على صعيد منفصل منح رازفان مدرب فريق الهلال لاعبي الفريق راحة من تدريبات اليوم على أن تستأنف التدريبات غداً لملاقاة الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهلال عبدالله عطيف
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 07:53 PM
أجرى عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال اليوم أشعة على موضع إصابته في الركبة؛ وذلك بعد تعرّضه لإصابة في مواجهة الفريق أمس أمام شباب الأهلي الإماراتي وستتضح نتائجها يوم غد الأربعاء.
وكان اللاعب قد تعرض أمس خلال مباراة الفريقين لإصابة تسببت في عدم إكماله المباراة التي كسبها الأزرق 2-1.
وكتب اللاعب عبر حسابه في أنستقرام: "ألف مبروك جمهورنا الغالي، بإذن الله غداً أشعتي بالرنين المغناطيسي لتحديد نوع الإصابة بالضبط، دعواتكم ومتفائل بحول الله أنها تكون بسيطة".
على صعيد منفصل منح رازفان مدرب فريق الهلال لاعبي الفريق راحة من تدريبات اليوم على أن تستأنف التدريبات غداً لملاقاة الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
، الهلال: نتيجة عطيف غداً.. و"رازفان" يمنح اللاعبين راحة ،
المصدر : الخليج 365
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