، وزير الخارجية يستقبل نظيره النرويجي ويبحث العلاقات الثنائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض المستجدات والتطورات الإقليمية الراھنة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، التي وصلت إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.

عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ؛ تكريماً لها والوفد المرافق لها.

وزير الخارجية وزيرة خارجية النرويج