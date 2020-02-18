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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، التي وصلت إلى المملكة في زيارة رسمية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.
عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ؛ تكريماً لها والوفد المرافق لها.
وزير الخارجية وزيرة خارجية النرويج
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 07:26 PM
استعرض المستجدات والتطورات الإقليمية الراھنةوزير الخارجية يستقبل نظيره النرويجي ويبحث العلاقات الثنائية
استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، التي وصلت إلى المملكة في زيارة رسمية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، إضافة للمسـتجدات والتطورات الإقليمية الراھنة، والقضايا ذات الاھتمام المشترك.
عقب ذلك أقام سمو وزير الخارجية مأدبة غداءٍ؛ تكريماً لها والوفد المرافق لها.
، وزير الخارجية يستقبل نظيره النرويجي ويبحث العلاقات الثنائية ،
المصدر : الخليج 365
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