شكرا لمتابعة خبر عن إجراء جراحة معقدة داخل جمجمة مريض وهو في وعيه ( فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، عن إجراء عملية جراحية معقدة ومتطورة جداً في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، اليوم الثلاثاء.

ونشر وزير الصحة، مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات أثناء إجراء العملية في جمجمة المريض وهو بكامل وعيه، إذ ظهر الفريق الطبي وهو يختبر سلامة حواس المريض أثناء إجراء العملية.

وعلّق الربيعة، قائلًا: « فخور جداً بأن من يقود هذه العملية فريق طبي سعودي متميز».