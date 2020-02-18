شكرا لمتابعة خبر عن طبيب لمرضى جلطات القلب : أخروجوا .. ولا تجلسوا في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نصح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى الجلطات القلبية بالخروج وعدم الجلوس الدائم في المنزل.
وأضاف أن بعض الأطباء يطلبون من المرضى الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه نهائيًا، لافتا إلى أن ذلك يعد تصرف خاطئ منهم.
وشدد على ضرورة أن يقوم المريض بعد حدوث الجلطة القلبية بممارسة الرياضة بالتدريج حسب وصفة الطبيب، مؤكدًا أنه من الخطأ مطالبة المريض بعدم الحركة نهائياً.
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