شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان يؤدي العرضه في فيديو نادر خلال زيارة للحرس الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق فيديو نادر زيارة الملك فيصل والملك عبدالله رحمهما الله للحرس الوطني، ومشاهدتهما لاستعراض عسكري. ويعود الفيديو إلى عام 1382؛ حيث أظهر الملك فيصل والملك عبدالله أثناء مشاهدتهما عرضًا عسكريًا، بينما ظهر الملك سلمان في الفيديو وهو يؤدي العرضة.

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