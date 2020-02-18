أمير الباحة يُعزي في وفاة الإعلامي علي بن بركات

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الرياض - علي القحطاني - قدّم سمو أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، واجب العزاء في وفاة الإعلامي علي بن بركات يرحمه الله.
ونقل وكيل إمارة منطقة الباحة الاستاذ أحمد بن صالح السياري تعازي ومواساة سمو الأمير، سائلًا المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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