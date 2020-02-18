شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق يعلن قرب الانتهاء من النقاط السوداء في الرياض والمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تواصل القوات الخاصّة لأمن الطرق أعمالها من أجل الانتهاء من النقاط السوداء هندسياً وظبطياً في الرياض والمنطقة الشرقية.

وأوضح قائد القوات الخاصّة لأمن الطرق، اللواء خالد الضبيب، أنه خلال 60 يوما سيتم القضاء على النقاط السوداء بالمنطقتين، لافتا إلى أن ذلك يأتي بهدف الحد من الحوادث المرورية.

وأضاف، في تصريحات له، أن عدد النقاط السوداء في المملكة بلغ 371 نقطة سوداء، مشيرًا إلى أن أغلبها يتواجد في الرياض والمنطقة الشرقية بسبب كبر مساحتهما.

ولفت إلى العمل جاري بخطوات متسارعة من أجل إنهاء الأعمال المرتبط بهذا الأمر، كاشفا عن قرب إنشاء مناطق لإعادة الحيوية للسائقين باستخدام تقنيات حديثة دون تواجد أمني عبر شد انتباه السائقين خلال مدة لا تتجاوز ساعتين من القيادة، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن توجيهات من المقام السامي، ومتابعة من سموّ وزير الداخلية في هذا الشأن.