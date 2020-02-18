شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: لن يتم قبول أي تعديل على «النقل» بعد يوم الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت وزارة التعليم رسالة تحذيرية إلى منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، بشأن عدم تحديث بياناتهم قبل إغلاق نظام نور.

وقالت الوزارة إنه سيتم إغلاق النظام الخميس المقبل، ومن لم يحدث بياناته سيتم إحالته إلى جهة الاختصاص للتعامل معهم وفق الأنظمة واللوائح المعدة لذلك.

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وأكدت على أنه سيغلق نظام نور بعد غد الخميس 26 الشهر الجاري في كل ما يخص خدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات واعتمادها.

وأوضحت أنه لا يمكن إدخال الرغبات أو أي طلب تعديل بعد إغلاق النظام الخميس المقبل 26 الجاري لطالبي النقل، بالإضافة إلى عدم قبول طلب العدول بعد إعلان الحركة، مشيرة بأنه يمكن الانسحاب من الحركة الآن عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام.

وقالت إنه يتوجب على المتقدمين اعتماد طلب التعديل بالدخول إلى “خيارات” وعدم تركه معلقًا، مع ضرورة طباعة استمارة النقل والإقرار حسب التاريخ المحدد لها وختمها والاحتفاظ بها بعد رفعها على النظام بأن التعامل مع الأداء الوظيفي والغياب كما هو مرصود بالنظام لحظة الإغلاق، وفي حالة عدم صحتهما، يجب مراجعة جهة الاختصاص قبل إغلاق النظام.