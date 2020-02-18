«الجراد» يُخفي شجرة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو وثقه شاب اليوم الثلاثاء، وصول أسراب الجراد لبر العقير في الأحساء.
وظهر في مقطع فيديو آخر تجمع كميّة هائلة من ” الجراد ” على شجرة واحدة، حيث اختفت الشجرة من كثرة الجراد عليها.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت أن فرقا تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محلياً وإقليميا استعدادا لمكافحته.
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