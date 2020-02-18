شكرا لمتابعة خبر عن «الجراد» يُخفي شجرة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو وثقه شاب اليوم الثلاثاء، وصول أسراب الجراد لبر العقير في الأحساء.

وظهر في مقطع فيديو آخر تجمع كميّة هائلة من ” الجراد ” على شجرة واحدة، حيث اختفت الشجرة من كثرة الجراد عليها.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت أن فرقا تتابع عن كثب تحركات أسراب الجراد محلياً وإقليميا استعدادا لمكافحته.