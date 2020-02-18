شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الجوازات، اليوم الثلاثاء، أن السفر إلى دول الخليج لمن هم دون الخمسة عشر عامًا يتطلب إصدار جواز سفر.

وجاء توضيح الجوازات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ردًا على استفسار متابع قال: “السلام عليكم السفر لدول الخليج مثل الكويت والبحرين والامارات هل يتطلب وجود جواز سفر لأفراد العائلة لمن هم دون العشر سنوات ؟”.

ورد حساب الجوازات على المتابع بقولها :” أهلا بك، سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر يجب إصدار جواز سفر مستقل ولمن هم دون الـ ١٥ عاماً يتم حجز موعد عبر منصة أبشر بهوية ولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك إليك الرابط للإفادة”.