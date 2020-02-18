شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الأربعاء محذرة من استمرار هطول الأمطار الرعدية.

وتوقعت الارصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة.

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وأوضحت أنه قد تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ،الرياض ،المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية.