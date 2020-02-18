شكرا لمتابعة خبر عن بالصور ضبط كميات كبيرة من الخضار والفاكهة الفاسدة في دومة الجندل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واصلت بلدية محافظة دومة الجندل ممثلة بإدارة صحة البيئة وقسم الرقابة الصحية جهودها الرقابية و الصحية. ونتج عن الجملة مخالفة ٣محلات وأتلاف ومصادرة ٨٥كجم خضار وفواكة تظهر عليها علامات الفساد. كما نتج هنها إتلاف ١٥لتر زيت معد للقلي غير صالح للأستعمال مع تطبيق لائحة الغرامات وإيقاع أعلىٰ عقوبة . Advertisements

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