شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يهتك عرض مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘: ‘‘اجتهادك داخل قصر الوجبة وهزّ ياوز‘‘.. شاهد كيف أفحمته بهذا الرد؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الإعلامي السعودي "عبداللطيف آل الشيخ" ألفاظًا بذيئة على مذيعة قناة الجزيرة، "علا الفارس" تهتك العرض.

وجاءت إساءة آل الشيخ لعلا الفارس على خلفية سخريتها من الإشاعات التي تزعم حصول مذيعين ومذيعات في قناة الجزيرة على مكافئآت مالية من إدارة القناة وأمير قطر.

قد يهمك ايضاً:

آل الشيخ يهتك عرض مذيعة الجزيرة ‘‘علا الفارس‘‘: ‘‘اجتهادك داخل قصر الوجبة وهزّ ياوز‘‘.. شاهد كيف أفحمته بهذا الرد؟!

أول دولة عربية كبيرة تصدم السعودية والإمارات وتعلن تدخلها عسكريا في ليبيا ولن تسمح لحفتر بالسيطرة على العاصمة طرابلس..!

دراسة علمية: الاستحمام بالماء البارد بـ‘‘هذه الطريقة‘‘ يعالج الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية

ثعبان ضخم يلتهم ‘‘نمر مفترس‘‘ بشراسة منقطعة النظير.. لن تصدق كيف كانت النهاية صادمة للغاية! (فيديو)

عاجل : اشتعال جبهة الحديدة مجدداً وأنباء عن معارك عنيفة وسط تقدم متسارع للقوات المشتركة



صقور جائعة تفترس حيوانات برية شرسة.. شاهد كيف التهمت أسود ونمور وثعابين بطريقة خاطفة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

سفير قطري يرتكب ‘‘الفعل الفاضح‘‘ مع راقصة أجنبية.. وردود فعل صاخبة (فيديو)

بعد طرد وسيم يوسف.. شاهد ماذا تفعل ايفانكا ترامب في مسجد الشيخ زايد الكبير! (فيديو)



الكويت تعلن رسميًا مقاطعة هذه البضائع السعودية.. والسبب؟



جمال ريان ينشر وثيقة المكافآت التي يحصل عليها ‘‘مذيعو الجزيرة‘‘ من أمير قطر ويعلق: موتوا قهر





ليس كورونا ولا الكوليرا.. وباء معدي يهاجم المدارس في السعودية.. ومئات الطالبات والبنات يسقطن ضحايا والسلطات تتخذ قرارات عاجلة

Advertisements

شاهد .. السعودية ‘‘هند القحطاني‘‘ تفاجئ متابعيها بتحدي القوة الجسدية للرجال ..”والله ما تسوون شيء”! (فيديو)

مذيعة MBC ‘‘لجين عمران‘‘ تفاجئ جماهيرها برد غير متوقع على شبيهتها المغربية: هي أجمل بهذا الأمر.. وهذا شعوري عند رؤيتها!



إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني‘‘: هذه المرأة تصنع المعجزات.. عالجت زوجتي بعدما عجز الأطباء وخسرت 100ألف ريال



مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس‘‘ ترشق إعلامي سعودي بألفاظ خادشة بعد أن اتهمها بممارسة ‘‘جهاد النكاح‘‘!



أشرس أسد يفترس رجل و30 كلب وعدد من المواشي في وجبة واحدة.. والنتيجة صادمة! (شاهد)



نمر يفترس ‘‘تمساح ضخم‘‘ داخل النهر بطريقة ذكية.. شاهد كيف كانت النهاية (فيديو)

أسد مسجون يفترس حارسه أثناء تقديم الطعام.. وفي اللحظات الأخيرة كانت المفاجأة (فيديو)



حفل زفاف لشقيقتين دون عريس.. وماحدث في النهاية كان صادمًا للجميع! (فيديو)



أسد “مسن” محاط بعشرين ضبع مفترس كادوا أن يقضوا عليه .. وفجأة حدثت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب! (فيديو)

وكانت مواقع التواصل تداولت الوثيقة التي بثتها وسائل إعلام سعودية أبرزها "العربية" حول رواتب مذيعي القناة القطرية.

وشملت الوثيقة قائمة تحتوي على كل من فيصل القاسم وجمال ريان ويحصلان - بحسب الوثيقة المزعومة - على 400 ألف دولار مكافآت سنوية ، بينما تحصل روعة أوجيه على 250 ألف دولار ، وتحصل غادة عويس على 200 ألف دولار ، وتحصل علا الفارس على 150 ألف دولار ويحصل محمود مراد على مثلهم ، بينما يحصل عثمان آي فرح و وجد وقفي على 100 ألف دولار .

وحول ذلك، علقت علا الفارس، في تويتر، بالقول: "عاد توقعت تكون مكافأتي انا بالذات مليون وفوق ان شاء الله في ٢٠٢٠ اجتهد اكثر".



ليرد عليها آل الشيخ بالقول: "إجتهادك داخل قصر الوجبه أهم منه على الشاشه .. و هز يا وز".

علا الفارس ردت عليه بالقول: "افاااااا هذا وانت من فانزاتي القدامى ????‍♀️ سبحان مغير الأحوال ... بسالك لو ملك الموت اخذ روحك هذه الليلة كيف بتقابل وجه ربك ؟ روح صلي ركعتين واتعوذ من ابليس ابرك لك ولشيبتك والله مابيني وبينك انت ومن عم على شاكلتك".