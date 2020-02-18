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عدن - ياسمين التهامي - تدور معارك عنيفة منذ فجر اليوم حتي الان بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي في مدينة الدريهمي وسط تقدما ملحوظ المشتركة غرب المدينة.

وأحبطت وحدات من القوات المشتركة، الثلاثاء، هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي، مسنوداً بقصف مدفعي، كان يهدف لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة بمنازل المدنيين في مدينة الدريهمي.

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عاجل : اشتعال جبهة الحديدة مجدداً وأنباء عن معارك عنيفة وسط تقدم متسارع للقوات المشتركة



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وأكد مصدر في الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران نفذت قصفا مدفعيا اسنادا لمحاولة تسلل انتحارية باتجاه مواقع القوات المشتركة في الدريهمي، في خرق فاضح لاتفاق السويد.

وقال المصدر إن المليشيات الحوثية مهدت لمحاولة التسلل لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة بالمدينة عبر قصف مدفعي أدى إلى استشهاد فردين وجرح ثلاثة آخرين من القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي.

وأضاف المصدر إن القوات المشتركة المرابطة في الدريهمي تصدت بحزم لمحاولة التسلل واخمدت نيران المليشيا الحوثية وكبدت المهاجمين خسائر فادحة على المستويين البشري والمادي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التصعيد الحوثي هذا يأتي متزامنا مع حالة التخبط التي تعيشها المليشيا الحوثية في الحديدة والساحل الغربي، في ظل تصعيد حوثي متزايد وانتهاكات عسكرية وإنسانية تؤكد تنصل الكهنوت عن الالتزام باتفاق ستوكهولم.

* الصورة تعبيرية من الارشيف