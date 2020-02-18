زوَّج أخا لأخته.. مزور سعودي يرتكب جرائم صادمة في الكويت

كشفت الأجهزة الأمنية في الكويت عن مزور سعودي الأصل، من مواليد 1954، حصل على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة بعد الغزو عن طريق حكم محكمة النسب عام 1993، وعلى إثر ذلك عمد إلى تغيير اسمه إلى اسم شخص كويتي آخر، تبين لاحقا أنه في عداد الأموات.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية،فقد عمد المزور السعودي إلى الحصول على قروض من عدة بنوك كويتية لم يكمل سدادها، كما قام لاحقا وبعد أن أصبح كويتيا بإضافة أبنائه السعوديين وابن أخيه السعودي إلى ملف جنسيته على اعتبار أنه ابنه.

ووفقا للصحيفة فقد طلب ابن العم، والمسجل على أنه ابن المزور السعودي، يد ابنة عمه (والتي أصبحت في الأوراق المزورة أخته)، وكون الأوراق المسجلة بالكويت تجعلهما أخوين، في حين أنهما مسجلان بالسعودية على أنهما ابني عم، اضطر المزور السعودي للاتفاق مع كويتي على إضافة ابنته إلى جنسية الأخير، حتى تستطيع الزواج من ابن عمها، وبالفعل تمت الإضافة وعقد القران، فأصبحت ابنة المزور تحمل جنسيتين كويتيتين، وجنسية سعودية.

كما تبين أن لدى المزور السعودي ابنة أخرى (كويتية – سعودية) تزوجت من سعودي ثم انفصلت عنه، وبعدها بفترة فارقت الحياة بحادث سير بالسعودية، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وفاتها بالاسم الكويتي من قبل ذويها كي يستمروا بالحصول على إعانة باسمها من وزارة الشؤون تحت بند المطلقات. وألقي القبض على جميع من تورطوا في هذه القضية، وتمت إحالتهم إلى النيابة.