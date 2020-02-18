40 ساعة أمطار على هذه المناطق بالمملكة.. والحصيني يكشف التفاصيل

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات مطرية خلال الـ 40 ساعة المقبلة على الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت. وكتب عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع اليوم الثلاثاء رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك، ورياح متوسطة: الرياض والقصيم والجوف والشمالية؛ تثير الغبار من خفيف إلى متوسط”.

وأضاف: “متوقع أمطار خلال 40 ساعة المقبلة متفاوتة على: الشمالية وحائل والقصيم وشمال جدة وساحل تبوك وشمال الشرقية والكويت”.

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