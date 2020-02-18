بالفيديو.. أول لقاء بين الخنيزي وابنه موسى بعد 20 عامًا من الاختطاف

عبر «موسى الخنيزي»، المختطف من 20 عامًا، عن سعادته بعودته إلى أبويه، وذلك في أول لقاء بينهما، عقب ثبوت تحاليل الـ«DNA» مطابقتها لتحاليل والديه بنسبة 100%.
ووثق مقطع مصور، لحظة لقاء موسى والده «علي الخنيزي»، الذي قال إن فرحته بعودة نجله بعد غيبة 20 عامًا لا توصف.
من جانبه، علق الابن موسى، أنه «مرتاح جدًا» بعودته لأسرته، وقام بتقبيل يد ورأس والده.
وكان «علي الخنيزي» والد المخطوف موسى الخنيزي بالدمام، أكد أمس الاثنين، ظهور نتائج تحليل الـ«DNA»، مشيرًا إلى أن النتيجة أظهرت أن موسى هو ابنه بنسبة مائة في المائة.
وقال الخنيزي في تقرير مصور لـ«الإخبارية»، إنه استلم نتائج التحليل من الأدلة الجنائية، وسيذهب بها إلى النيابة العامة؛ لاستكمال أوراق استلام ابنه موسى المختطف منذ 20 عامًا.
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